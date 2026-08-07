Ein Duell zwischen Männern! - Senior Pink und das Klagelied der LiebeJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 07.08.2026: Ein Duell zwischen Männern! - Senior Pink und das Klagelied der Liebe
24 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
In der Fabrik tragen Franky und Señor Pink noch immer ihren Kampf aus. Da beide großen Respekt füreinander gefunden haben, einigen sie sich auf eine finale Attacke.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation