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One Piece

Tödlicher Sternenstaub! - Diamantes Sturm der bösartigen Angriffe

ProSieben MAXXFolge vom 10.08.2026
Tödlicher Sternenstaub! - Diamantes Sturm der bösartigen Angriffe

Tödlicher Sternenstaub! - Diamantes Sturm der bösartigen AngriffeJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 10.08.2026: Tödlicher Sternenstaub! - Diamantes Sturm der bösartigen Angriffe

24 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Auf dem Königsplateau spitzt sich der Kampf zwischen Kyros und Diamante immer weiter zu. Trotz seiner Fähigkeiten wählt der Kommandant aber eine alte Waffe, um Kyros zu erledigen. Die selbe, mit der er schon dessen Frau getötet hat.

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