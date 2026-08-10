Tödlicher Sternenstaub! - Diamantes Sturm der bösartigen AngriffeJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 10.08.2026: Tödlicher Sternenstaub! - Diamantes Sturm der bösartigen Angriffe
24 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Auf dem Königsplateau spitzt sich der Kampf zwischen Kyros und Diamante immer weiter zu. Trotz seiner Fähigkeiten wählt der Kommandant aber eine alte Waffe, um Kyros zu erledigen. Die selbe, mit der er schon dessen Frau getötet hat.
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation