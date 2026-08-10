Trueno Bastardo - Kyros' ultimative Attacke!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 10.08.2026: Trueno Bastardo - Kyros' ultimative Attacke!
24 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Diamante verliert angesichts Kyros' Gleichgültigkeit die Fassung. Blutüberströmt nimmt der Krieger den vernichtenden Regen aus Stachelkugeln hin, denn er hat nur ein Ziel: den Kommandanten zu erledigen, ein für alle Mal.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation