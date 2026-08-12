Law stirbt! - Ruffys wütender AngriffJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 12.08.2026: Law stirbt! - Ruffys wütender Angriff
24 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Nur noch zwei von De Flamingos Schergen sind kampffähig, doch auch die Strohhutbande hat Verluste zu beklagen. Derweil zieht sich der Vogelkäfig um Dress Rosa immer weiter zusammen ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation