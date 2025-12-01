Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Welt in Bewegung - Die neue Organisation, Cross Guild

ProSieben MAXXFolge vom 12.12.2025
Folge vom 12.12.2025: Die Welt in Bewegung - Die neue Organisation, Cross Guild

24 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Momonosuke und Hiyori sind überglücklich, als sie erfahren, dass ihr Großvater noch am Leben ist. Gemeinsam wollen sie nun in eine neue Ära starten. Carrot wird währenddessen gebeten, die neue Herrscherin des Mokomo Herzogtums zu werden, und Robin erzählt den Strohhüten von der mächtigen Waffe Pluton, die auf Wa no Kuni versteckt sein soll.

