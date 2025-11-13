Zurück ins feudale Zeitalter. Boss Ruffy ist zurück!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 13.11.2025: Zurück ins feudale Zeitalter. Boss Ruffy ist zurück!
24 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Die Strohhut-Bande ist in der Hauptstadt Groß Jipang und will sich die Chance nicht entgehen lassen, am großen Sänften-Rennen teilzunehmen. Für den Gewinner geht es um einen Wunsch vor dem magischen Schatz im heiligen Schrein! Doch als die Thriller Company auftaucht, wird der Wettbewerb mit unfairen Mitteln geführt.