Der befreite Schwan! Wiedersehen mit Bon Curry.Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 19.12.2025: Der befreite Schwan! Wiedersehen mit Bon Curry.
24 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12
Ruffy sitzt noch immer im Unterwassergefängnis Impel Down in Level 3 fest und sucht nach einem Weg in Level 4. Unterdessen befreien Buggy und Mr.3 den ehemaligen Baroque-Agenten Mr.2 - auch bekannt als Bon Curry. Dieser macht sich sofort auf den Weg zu seinem alten Freund Ruffy und versucht, ihn vor der Sphinx zu retten ...