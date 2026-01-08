Ruffys schmerzhafte Heilung. Iva-Sans magische Kräfte!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 08.01.2026: Ruffys schmerzhafte Heilung. Iva-Sans magische Kräfte!
24 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Als Bon Curry erfährt, dass Ruffys Behandlung schon begonnen hat, ist er schockiert, denn sie ist mit verheerenden Folgen verbunden: Ruffy muss durch die schmerzhafte Prozedur auf zehn Jahre seiner Lebensspanne verzichten. Außerdem dauert das Ganze mindestens zwei Tage - und sie haben nur noch 16 Stunden, um Ace zu retten.