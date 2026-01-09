Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Der Glaube an ein Wunder! Bon Currys Anfeuerung

ProSieben MAXXFolge vom 09.01.2026
Der Glaube an ein Wunder! Bon Currys Anfeuerung

Der Glaube an ein Wunder! Bon Currys AnfeuerungJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 09.01.2026: Der Glaube an ein Wunder! Bon Currys Anfeuerung

24 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Bon Curry kann immer weitere interessante Geheimnisse über Impel Down in Erfahrung bringen, während Ruffy unter seiner schmerzhaften Behandlung leidet. Doch plötzlich verstummen Ruffys Schmerzensschreie auf Ebene 5.5. Und als bereits alle aufgegeben haben und denken, ihr Freund hätte es nicht überlebt, glaubt nur noch Bon Curry an ein Wunder ...

Alle verfügbaren Folgen