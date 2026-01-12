Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

Ruffys Rettung! Der Fluchtplan des Transenkönigs!

ProSieben MAXXFolge vom 12.01.2026
Ruffys Rettung! Der Fluchtplan des Transenkönigs!

Folge vom 12.01.2026: Ruffys Rettung! Der Fluchtplan des Transenkönigs!

24 Min. Ab 12

Ruffy hat es geschafft! Er konnte Magellans Giftanschlag tatsächlich überleben. Nun setzt er alles daran, seinen Bruder Ace zu retten, denn er hat nur noch sechs Stunden, bis dieser hingerichtet werden soll. Unterdessen wollen Buggy und Mr.3 von Level 4 zu Level 3 gelangen. Dafür müssen sie allerdings erst einmal die Überwachungsteleschnecken überlisten, die ihnen im Weg stehen ...

