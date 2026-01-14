Das stärkste Team ist gebildet! Tumult in Impel Down.Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 14.01.2026: Das stärkste Team ist gebildet! Tumult in Impel Down.
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Sir Crocodile hilft Ruffy, Ivankov und Inazuma nach Level 5 zu entkommen. Auf dem Weg zu Level 1 will Ivankov möglichst viele Gefangene befreien, um die Kampfkraft der Aufseher zu verringern und den Ausbruch aus Impel Down zu ermöglichen. Doch Sir Crocodile hat eigene Vorstellungen und sucht in Mr.1 einen Anhänger. Buggy und Mr.3 sind unterdessen in Level 2 gelandet und suchen Schutz vor den Manticoren, die ihnen mit ihren Blähungen schwer zusetzen ...