One Tree Hill
Folge 21: Wenn Träume wahr werden
41 Min.
Brookes Mutter Victoria sorgt immer mehr für Unruhe. Brooke hat Angst, dass ihre Mutter auch Sam enttäuscht. Sam bekommt indes einen Brief von ihrer leiblichen Mutter, die sie gern kennenlernen möchte. Sie weiß nicht wie sie darauf reagieren soll, aber Brooke steht ihr bei. Nathan bekommt ein Angebot von einem europäischen Basketballteam - er ist hin- und hergerissen. Peyton, die strenge Bettruhe verschrieben bekommen hat, leidet inzwischen unter einem Lagerkoller ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick