One Tree Hill
Folge 22: Magische Momente
41 Min.
Brooke kann es nicht glauben: Sie ist schwanger und erwartet Zwillinge! Unterdessen lassen Millivent und Mouth ihre Liebe richtig aufleben. Millicent schlägt ein verlockendes Job-Angebot aus, für das sie weit weg ziehen müsste und entscheidet sich für eine gemeinsame Zukunft mit Mouth. Auch bei Haley und Nathan herrscht Harmonie. Sie genießen die Zeit mit dem Neuankömmling Lydia und ihrem Sohn Jamie.
