Das Hausboot: Platzmangel im Wandschrank

sixxStaffel 1Folge 10
25 Min.Ab 6

Isabella kümmert sich einmal mehr um den Platzmangel auf einem mobilen Hausboot. Während die Küche bereits über ein neues Ordnungssystem verfügt, geht es nun den Badezimmer- und Schlafzimmerschränken an den Kragen. Denn auch hier herrscht das reinste Chaos. Mit einigen raffinierten Tricks möchte Isabella in den zahlreichen Schubladen aufräumen. Kann sie die Besitzer mit ihrem neuen System zufriedenstellen?

