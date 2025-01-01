Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 2: Problemzone Küche
23 Min.Ab 6
In der Küche von Lena und Sebastian aus Köln herrscht pures Chaos. Das Paar holt sich deshalb Hilfe von Aufräum-Expertin Isabella Franke. Zunächst müssen ein großer Wandschrank und der vollbepackte Apothekerschrank ausgemistet werden. Anschließend sollen einige Schubladen zusätzlichen Stauraum schaffen und das Durcheinander beseitigen.
