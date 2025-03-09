Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 2vom 09.03.2025
Folge 2: Sneaker-Ordnung mit Style

24 Min.Folge vom 09.03.2025Ab 6

200 Paar Schuhe in einem kleinen Gästezimmer - Pauls Sneakersucht muss endlich ein ordentliches Ende finden! Isabella Franke kann auch hier aushelfen und schaut bei Paul in Berlin vorbei. Können die beiden die Rumpelkammer voll mit Schuhkartons und Sneakern in einen Wohlfühlort verwandeln?

