Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 4: Gartenlaube ganz gemütlich
25 Min.Folge vom 23.03.2025Ab 6
Heute geht es für Ordnungscoach Isabella Franke ab in den Garten! In Berlin hilft sie Marie, dem Gästezimmer ihrer Gartenlaube ein Make Over zu geben - es wird farbenfroh. Am Ende ist nicht nur Marie, sondern auch ihr kleiner Sohn überglücklich. Das Gästezimmer ist kaum wiederzuerkennen.
