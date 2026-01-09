Eine Mutter und ihre KinderJetzt kostenlos streamen
Oshi no Ko: Mein Star
Folge 1: Eine Mutter und ihre Kinder
83 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 16
Die 16-jährige Ai ist der Star einer weiblichen Popgruppe und wird im ganzen Land verehrt. Selbst der Arzt Goro Amemiya ist ein Fan des Mädchens, da er eine besondere Geschichte mit der Sängerin verbindet: Seine Patientin Sarina, die mit zwölf Jahren verstorben ist, war die größte Anbeterin des jungen Idols. Als Ai plötzlich schwanger vor Goro im Behandlungszimmer sitzt, verändert sich sein ganzes Leben ...
