ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 10.01.2026
25 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12

Ruby will unbedingt in die Fußstapfen ihrer verstorbenen Mutter treten und ein erfolgreiches Idol werden. Sie nimmt an einem landesweiten Auswahlprozess teil und hofft, aus zahlreichen Bewerbern herauszustechen. Ihr Bruder Aqua ermutigt sie zwar, an ihre Träume zu glauben, doch dabei darf sie die harte Realität nicht aus den Augen verlieren.

