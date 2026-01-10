Oshi no Ko: Mein Star
Folge 2: Die dritte Option
25 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12
Ruby will unbedingt in die Fußstapfen ihrer verstorbenen Mutter treten und ein erfolgreiches Idol werden. Sie nimmt an einem landesweiten Auswahlprozess teil und hofft, aus zahlreichen Bewerbern herauszustechen. Ihr Bruder Aqua ermutigt sie zwar, an ihre Träume zu glauben, doch dabei darf sie die harte Realität nicht aus den Augen verlieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick