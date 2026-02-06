Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Oshi no Ko: Mein Star

Tokyo Blade

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 1vom 06.02.2026
Tokyo Blade

Tokyo BladeJetzt kostenlos streamen

Oshi no Ko: Mein Star

Folge 1: Tokyo Blade

26 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Seit dem ersten Auftritt von B-Komachi sind vier Monate vergangen. Kana, Ruby und Memcho haben in der Zwischenzeit weitere Konzerte gegeben und kontinuierlich neue Fans gewonnen. Aqua und Akane haben derweil Rollen in einem Theaterstück mit dem Titel "Tokyo Blade" angenommen, in dem sie bald auf der Bühne stehen werden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Oshi no Ko: Mein Star
ProSieben MAXX
Oshi no Ko: Mein Star

Oshi no Ko: Mein Star

Alle 2 Staffeln und Folgen