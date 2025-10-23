Potenzial Feststellungsverfahren: Die AusleseJetzt kostenlos streamen
Otto beim KSK
Folge 7: Potenzial Feststellungsverfahren: Die Auslese
45 Min.Ab 12
Otto kehrt zum "Potenzial Feststellungsverfahren" nach Calw zurück. Hier müssen angehende Soldaten des Kommandos Spezialkräfte psychologische Tests, Kraft- und Motorikübungen sowie extreme körperliche Belastungen meistern. Otto stellt sich den Herausforderungen des Eignungstests und erkennt schnell, wie anspruchsvoll die Aufgaben sind.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick