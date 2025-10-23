Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Otto beim KSK

Otto beim KSK: Come back stronger

JoynStaffel 1Folge 8
Otto beim KSK: Come back stronger

Otto beim KSK: Come back strongerJetzt kostenlos streamen

Otto beim KSK

Folge 8: Otto beim KSK: Come back stronger

46 Min.Ab 12

Otto steht vor einer großen Herausforderung: Nach einer Verletzungspause muss er sich erneut im KSK-Auswahlverfahren beweisen. Die Zwangspause hat Spuren hinterlassen, doch sein Wille ist ungebrochen. Otto nimmt das harte Training wieder auf und will zeigen, dass er es noch drauf hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Otto beim KSK
Joyn
Otto beim KSK

Otto beim KSK

Alle 1 Staffeln und Folgen