Staffel 1Folge 6vom 12.01.2017
Los AngelesJetzt kostenlos streamen
Palina World Wide Weg?
Folge 6: Los Angeles
43 Min.Folge vom 12.01.2017Ab 12
Palina Rojinski traut sich wieder aus ihrer digitalen Komfortzone in ein Offline-Leben. In Los Angeles, der größten Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien, beginnt für die Moderatorin das Abenteuer - ohne Geld und ohne gelernte Hilfsmittel wie Telefon, Facebook oder Twitter. Sie kennt nichts und niemanden: ein Städtetrip ins Ungewisse! Nur mit dem Nötigsten ausgestattet wirft sich Palina für 48 Stunden in den Großstadtdschungel von L.A.
