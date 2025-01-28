Patchwork Family
Folge 23: Der Junggesellenabschied
46 Min.Ab 12
Das Glück ist auf der Seite von Holger Pruschke: Er wird vom Vorwurf des Diebstahls freigesprochen - und dann wird auch sein Hartz IV-Antrag genehmigt. Ähnlich gut geht es Olaf und Henning: Ihr Junggesellenabschied wird nach einigen Querelen ein voller Erfolg. Auch bei Käthe geht es bergauf: Sie hat sich mit Stone versöhnt und sogar ihre Eltern geben ihm eine neue Chance. Nur ihr Bruder Rudi sorgt für Probleme, als er vor lauter Wut über Stones Besuch auszieht ...
