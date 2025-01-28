Patchwork Family
Folge 25: Die kleine Nachtrevue
46 Min.Ab 12
Olaf findet heraus, dass seine Familie ihn sein halbes Leben lang belogen hat. Er will endlich als echter Mann respektiert werden und beginnt wild entschlossen, sein Leben von Grund auf umzukrempeln - sehr zu Hennings Verwunderung. Christina fühlt sich von Michael belogen und trifft ihre alte Jugendliebe Heiko wieder. Flammt die alte Liebe wieder auf? Jeremy und Rudi finden unterdessen die ultimative Lösung, wie sie an ganz viel Kohle kommen.
