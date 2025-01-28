Patchwork Family
Folge 36: Stone macht Schluss
44 Min.Ab 12
Jeremy und Rudi beziehen ein gemeinsames WG-Zimmer und die sexy Vermieterin Mia verdreht den beiden ordentlich den Kopf. Michelle recherchiert, ob Stones Mutter tatsächlich gestorben ist. Doch Stones Behauptungen scheinen alle wahr zu sein. Michelle fühlt sich mit Stone verbunden und das hat fatale Folgen für Käthe. Niki hingegen empfindet noch etwas für Max. Kann sie dennoch Jacques Anmache widerstehen?
