Patchwork Family
Folge 42: Osterstress
44 Min.Ab 12
Die "Nachtrevue" steht vor dem Bankrott. Henning, Olaf und Jacques entwickeln ein neues Konzept für den Laden. Michael ist enttäuscht, dass Christina kein Kind mit ihm möchte. Er versteht, dass er Christina dafür nicht genug Sicherheit gibt - und überrascht sie mit einem Heiratsantrag. Holger will Kurt und Marlies mit seinem neuen Job beeindrucken und nimmt sie mit auf die Kaffeefahrt. Doch während der Fahrt meldet sich sein Gewissen: Das ist doch Abzocke!
