Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Patchwork Family

Sorge um Juri

SAT.1Staffel 1Folge 44
Sorge um Juri

Sorge um JuriJetzt kostenlos streamen

Patchwork Family

Folge 44: Sorge um Juri

44 Min.Ab 12

Juri liegt nach dem Autorennen mit Prellungen im Krankenhaus. Antonia gesteht, dass sie aus Sorge um ihn die Polizei gerufen hat. Unterdessen erzählen Michael und Christina ihrer Familie von ihren Hochzeitsplänen. Alle sind begeistert - außer Michelle. Nachdem Holger seine Mietschulden bezahlt hat, können die Pruschkes endlich ihr Lager im Schrebergarten räumen und zurück in ihre alte Wohnung ziehen. Doch als sie in ihrem Heim ankommen, erwartet sie eine Überraschung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Patchwork Family
SAT.1
Patchwork Family

Patchwork Family

Alle 1 Staffeln und Folgen