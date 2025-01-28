Patchwork Family
Folge 47: Käthes erstes Mal
44 Min.Ab 12
Käthe schwebt auf Wolke sieben und ist überglücklich, dass Stone und sie wieder zusammen sind. Jetzt soll es endlich soweit sein: Sie will ihre Jungfräulichkeit verlieren und ihr erstes Mal mit Stone erleben. Holger glaubt, durch Ronnys Pokertalent eine Goldgrube entdeckt zu haben. Doch er hat sich noch nie mit russischen Geschäftspartnern angelegt. Während Jeremy und Rudi von Mia ausgetrickst werden, erfährt Louisa die Wahrheit über die Trennung ihrer Eltern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick