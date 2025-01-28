Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Patchwork Family

Gerettet

SAT.1Staffel 1Folge 48
Gerettet

GerettetJetzt kostenlos streamen

Patchwork Family

Folge 48: Gerettet

44 Min.Ab 12

Louisa und Nele nähern sich wieder ihrem Vater Ralf an - zu Christinas Missfallen, denn ihr Ex bringt vor allem Unruhe in ihren Alltag. Doro hat endgültig die Nase voll vom ärmlichen Leben mit Holger und will mit den Kindern fliehen. Noch dramatischer geht es in Käthes Leben zu. Sie wird dermaßen von Stone gedemütigt, dass sie eine fatale Entscheidung trifft: Sie will ihr Leben beenden. Die Rückfahrt von der Ostsee endet für Henning und Olaf in einem echten Ehekrach.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Patchwork Family
SAT.1
Patchwork Family

Patchwork Family

Alle 1 Staffeln und Folgen