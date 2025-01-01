Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 4: Mach mich feucht!
30 Min.Ab 12
Paulas heutiger Gast Sahra leidet unter Erregungsstörungen. Die 25-Jährige kommt beim Sex einfach nicht in Fahrt, kann den Kopf nicht ausschalten und wird nicht oder nur schwer feucht. Körperlich sei alles in Ordnung, so die Meinung der Ärzte. Sahra erzählt, wie sie den Sex bisher erlebt hat und welche Hilfsmittel sie einsetzt. Im "Herrengedeck" verraten die Männer außerdem ihre ultimativen Orgasmus-Tipps.
