Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Mach's mir wie im Film - Ich steh' auf Porno

sixxStaffel 1Folge 4
Folge 4: Mach's mir wie im Film - Ich steh' auf Porno

27 Min.Ab 16

Steffi hat eine große Leidenschaft für Pornos. Sie guckt sich nicht nur Stellungen und Praktiken ab, um diese dann mit ihrem Freund auszuprobieren, sondern tut auch alles, um wie ihr Vorbild - Erotikdarstellerin Christy Mack - auszusehen. Paula spricht mit Steffi darüber, ob Pornos ein gutes Mittel sind, um sich sexuell fortzubilden. Außerdem beschäftigen sich die beiden mit einer höchst spannenden Frage: Ist der Sex in Pornos wirklich so erregend, wie er immer dargestellt wird?

