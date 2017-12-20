Lesbisch - ich habe trotzdem Sex mit Männern!Jetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 12: Lesbisch - ich habe trotzdem Sex mit Männern!
30 Min.Folge vom 20.12.2017Ab 12
Paulas heutiger Gast Kerstin hatte ihr erstes Mal mit einer Frau. Erst Jahre später konnte sie von sich behaupten, lesbisch zu sein. Mit Frauen erlebt sie intensiveren Sex und die besseren Beziehungen. Dennoch schläft Kerstin ab und an auch mit Männern - als bisexuell würde sie sich deshalb aber nicht bezeichnen. Im Gespräch erklärt sie ihre Beweggründe.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick