Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

sixxStaffel 7Folge 7vom 15.11.2017
Folge 7: Männer sind schwanzgesteuert! Bei uns ist es andersrum!

35 Min.Folge vom 15.11.2017Ab 12

Sabrina und Pascal haben nichts anbrennen lassen: Sie sind seit drei Jahren ein Paar, haben sich nach sechs Monaten verlobt, und vor einem Jahr kam das erste gemeinsame Kind zur Welt. Doch im Bett flutscht es nicht so locker, denn Pascal hat Erektionsstörungen. Inzwischen funktioniert das Liebesleben der beiden ganz gut. Sabrina und Pascal sprechen mit Paula darüber, wie wichtig der Kopf beim Sex ist und wie sie es geschafft haben, ihr Sexleben zu verbessern.

sixx
