sixxStaffel 8Folge 4vom 03.10.2018
31 Min.Folge vom 03.10.2018Ab 16

Elena weiß genau, was sie im Bett will: Die 49-Jährige hat ausschließlich mit deutlich jüngeren Männern Sex, weil ihr gleichaltrige Liebhaber zu langweilig sind. Feste Beziehungen hält sie für stressig und genießt ihre Freiheit mit ihren vier Toyboys. Paula erzählt die Hamburgerin von lustigen Sexerlebnissen und ihrer Bucket-List ...

sixx
