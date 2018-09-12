Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 1vom 12.09.2018
Zusammen mit ihrem Co-Host, Moderator und Kommunikationscoach Lukas Klaschinski, macht sich Sex-Expertin Paula Lambert auf zu einem erotischen Roadtrip quer durch die Republik. Warum geht Frau zum Vulva Watching? Macht täglicher Sex eine Beziehung besser? Wieviel Ehrlichkeit verträgt die Liebe? Und wie steht es eigentlich mit Lukas' "Fingerfertigkeit"? Paula Lambert und Lukas Klaschinski geben die Antwort - aus weiblicher und männlicher Perspektive.

