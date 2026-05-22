Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 17: Probedruck
21 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Funny Money - Rick und Corey halten einen Bündel Test-Dollar in den Händen, die aus dem Besitz der US-Bundesbehörde für die Prägung der nordamerikanischen Währung stammt.
Weitere Folgen in Staffel 12
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