Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 18: Straßenkunst
21 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Zurück in die 1980er geht es für die Pawn Stars, als sie eine Nachbildung des Protonen-Rucksacks der Ghostbusters in den Händen halten.
Weitere Folgen in Staffel 12
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