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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Von Bienen und Blumen

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 23vom 26.05.2026
Von Bienen und Blumen

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 23: Von Bienen und Blumen

21 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Es wird heiß im Laden, denn die Händler begutachten eine Sammlung sexueller Aufklärungsmedien aus dem Jahr 1948.

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