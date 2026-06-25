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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Haarlos glücklich

ProSieben MAXXStaffel 12Folge 26vom 25.06.2026
Haarlos glücklich

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 26: Haarlos glücklich

21 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Händler staunen über einen maßgeschneiderten Mantel - angefertigt für Elvis Presley höchstpersönlich.

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