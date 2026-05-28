Der UnternehmensberaterJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 31: Der Unternehmensberater
21 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Händler begutachten ein Gemälde des Boxers Muhammad Ali.
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