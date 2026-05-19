Der beste Freund des MenschenJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 6: Der beste Freund des Menschen
21 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Heute bringt ein Kunde ein Schwert in den Laden, mit dem John Wayne im Kultfilm "Rio Grande" kämpfte.
Weitere Folgen in Staffel 12
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