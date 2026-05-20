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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Hart im Nehmen

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 7vom 20.05.2026
Hart im Nehmen

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 7: Hart im Nehmen

21 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet ein Ölgemälde des Künstlers Jim Daly, während Corey sich mit einer verletzten Hand durch den Arbeitsalltag manövrieren muss.

Weitere Folgen in Staffel 12

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