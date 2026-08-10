Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 10: Online-Offensive
19 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet ein makabres Objekt aus dem Zweiten Weltkrieg. Dabei handelt es sich um ein Einbalsamierungs-Set.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick