Geheimnisvolle LieferungJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 12: Geheimnisvolle Lieferung
20 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick ist begeistert von einem Diadem, das einst der Frau des ehemaligen William McKinley gehörte.
Weitere Folgen in Staffel 13
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