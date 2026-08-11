Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 14: Ein Mann, ein Wunsch
19 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Als großer Football-Fan, erwägt Rick den Kauf eines Meisterschafts-Anhänger von den ersten beiden Super Bowls.
Weitere Folgen in Staffel 13
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