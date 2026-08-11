Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 15: Schaffner Chum
19 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Eine signierte Fotografie des amerikanischen Unternehmers und Filmproduzenten Howard Hughes findet ihren Weg in den Laden.
Weitere Folgen in Staffel 13
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