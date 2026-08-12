Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 19: Verkehrschaos
20 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Corey hält ein Dokument in den Händen, das aus der 1958 abgestürzten Maschine United Flight 736 geborgen wurde.
Weitere Folgen in Staffel 13
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