Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 2: Fußmassage
20 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet einige Gegenstände, die von Kultschauspieler Dan Haggerty signiert. Er spielte "Grizzly Adams" in dem Western "Der Mann in den Bergen".
Weitere Folgen in Staffel 13
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