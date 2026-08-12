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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Familienportrait

Kabel Eins DokuStaffel 13Folge 20vom 12.08.2026
Familienportrait

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 20: Familienportrait

19 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet einen Buick aus dem Jahr 1956. Der geräumige Oldtimer galt früher als das ideale Fahrzeug für Familien.

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